Сили логістики ЗСУ розкритикували Федорова, але згодом видалили допис. Речник пояснив чому

Речник Командування Сил логістики Збройних сил України підполковник Валерій Шершень пояснив, чому з офіційної сторінки командування у фейсбуці видалили допис про погіршення забезпечення ЗСУ.

Як сказав він в ефірі Суспільне Студія, допис був оприлюднений на офіційному сайті та фейсбук-сторінці Командування Сил логістики й відображала його консолідовану позицію, але його зміст почали переводити у площину політичного конфлікту.

«Пост був і буде. Це консолідована позиція Командування Сил логістики Збройних сил України», – заявив речник, якого цитує Суспільне.

За його словами, у публікації командування намагалося на основі фактів пояснити причинно-наслідкові зв’язки у системі військової логістики, однак після появи допису його зміст почали переводити у площину політичного конфлікту.

Шершень наголосив, що Збройні сили є аполітичними та не можуть ставати учасником політичних суперечок. Саме тому, за його словами, командування вирішило тимчасово прибрати публікацію, щоб не сприяти подальшому загостренню ситуації.

Речник заявив, що Командування Сил логістики має достатньо фактів і надалі оприлюднюватиме інформацію щодо проблем у системі забезпечення, перед цим має відбутися професійна робоча розмова.

Шершень наголосив, що протягом перших шести місяців 2026 року ситуація із забезпеченням ЗСУ погіршилася.



«За перші шість місяців ситуація із забезпеченням Збройних сил України погіршилась, незважаючи на нові технологічні вектори у системі забезпечення, цифровізацію і гучні анонси», – сказав він.

21 липня Командування Сил логістики ЗСУ публічно розкритикувало Федорова через ситуацію із закупівлями та забезпеченням війська. У першій версії публікації йшлося про те, що ситуацію нібито «врятувало» втручання президента Володимира Зеленського, який сприяв відставці тодішнього міністра оборони Михайла Федорова. Однак згадки про Зеленського та Федорова згодом прибрали, а через деякий час допис видалили.

В Україні тривають протести через відставку Федорова. Учасники акцій у різних містах вимагають також відставки Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Протести почалися вранці 16 липня на тлі повідомлень медіа, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

Зеленський пояснив 16 липня мотиви відставки Федорова тим, що у них (Сирського і Федорова) конфлікт.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».



