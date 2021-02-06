У ЗСУ вакцинацію від COVID-19 планують почати наприкінці лютого

Вакцинацію від коронавірусу у Збройних силах України планують почати наприкінці лютого. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Халік.

«Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал», – розповів Халік.

За його словами, щеплення проводитимуть за згодою особи. Їх робитимуть спеціальні бригади, що вже пройшли відповідну сертифікацію.

За даними Командування медичних сил ЗСУ, наразі на COVID-19 у збройних силах хворіють 664 людини, одужали станом на 6 лютого понад 15 тисяч, 43 – померли.

Міністерство охорони здоров’я України планує завершити кампанію з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 до кінця цього року. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції, постачання почнеться цього місяця.