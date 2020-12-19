Бойовики чотири рази порушили режим тиші в суботу – штаб

Російські гібридні сили чотири рази обстрілювали позиції українських військових протягом доби повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 19 грудня.

Зокрема обстріли зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї зафіксували поблизу Південного, з гранатометів та великокаліберного кулемета – в районі Шумів.

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«Згодом, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», використавши для своїх провокацій великокаліберні кулемети. А на Приазов’ї, неподалік Водяного, з перетином лінії розмежування було зафіксовано проліт ворожого БПЛА, подальше застосування якого зупинили вмілі дії наших засобів радіоелектронної боротьби», – йдеться в зведенні штабу.

За даними командування ООС, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав, вогонь у відповідь вони не відкривали.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.