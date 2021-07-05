Доба в зоні ООС: бойовики шість разів порушували режим тиші

Російські гібридні сили шість разів порушили режим припинення вогню протягом доби 4 липня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил 5 липня.

Напередодні штаб повідомив про загибель військового внаслідок обстрілів. За даними 93-ї окремої механізованої бригади, загиблий – військовий медик, начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Письменний.

Бойовики стріляли поблизу Водяного, що на Приазов’ї, із гранатометів та стрілецької зброї. Гранатомети, а також великокаліберні кулемети, за даними штабу, застосовувалися поблизу Авдіївки.

«У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів», – йдеться в зведенні.

Штаб також повідомляє про осколкове поранення одного військового, його стан наразі оцінюють як задовільний. Українські військові, за даними командування, відкривали вогонь у відповідь.

«Станом на 7 годину ранку, 5 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, ніхто з українських військових не постраждав внаслідок обстрілів у понеділок.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», своєю чергою, звинуватило Збройні сили України в обстрілах окупованої ним території. Незалежних підтверджень цьому наразі немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв щодо перебігу бойових дій 4 липня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

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