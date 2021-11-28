Протягом доби бойовики п’ять разів порушили режим тиші – штаб ООС

Російські гібридні війська п’ять разів протягом доби 27 листопада порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

При цьому в трьох випадках, за повідомленням, використовувалося заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

«В напрямку Мар’їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів. Поблизу Південного російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 міліметри. В бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 міліметри, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2», – йдеться у зведенні.

Крім того, поблизу Новолуганського зафіксували обстріл із великокаліберних кулеметів.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з військових ООС не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби 28 листопада штаб не фіксував порушень режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.