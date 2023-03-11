Впродовж доби сили ЗСУ відбили понад 100 атак російських військ – Генштаб

Російські військові зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах. За минулу добу сили ЗСУ відбили понад 100 атак ворога на цих напрямках фронту, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу 11 березня.

За інформацією Генштабу, війська РФ за минулу добу завдали 29 авіаційних та чотири ракетних ударів по Донецькій області. Крім того, російські військові здійснили 100 обстрілів із РСЗВ.

«Внаслідок атак та обстрілів є поранені мирні жителі, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки, зазначили у військовому командуванні», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України, додали в Генштабі.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

«В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої та окупованої території Донецької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Так, зокрема, у Володимирівці повністю заборонено в'їзд громадянам без реєстрації. Встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями», – йдеться у зведенні.

У ніч і на світанку 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, армія РФ 9 березня запустила по території України 81 ракету різного базування, зокрема шість «Кинджалів» і 20 «Калібрів». Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.