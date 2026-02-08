Командування: на фронті від початку доби відбулось понад 120 бойових зіткнень

Від початку доби 8 лютого на фронті між Силами оборони і російськими військовими відбулось 123 бойових зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили три спроби наступу та 21 обстріл населених пунктів та позицій українських підрозділів.

«На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Одне боєзіткнення на цей час триває. На Куп’янському напрямку армія РФ намагається наступати у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Загалом на цьому напрямку відбулися 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають», – зазначили у Генштабі.

Водночас відомо, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману. Шість боєзіткнень тривають.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 39 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку», – йдеться в оперативному зведенні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.