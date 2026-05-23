Російський вигнанець Звягінцев отримав Ґран-прі фестивалю в Каннах за антивоєнний фільм

Російський режисер Андрій Звягінцев, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року залишився у Франції, отримав Ґран-прі 79-го Каннського кінофестивалю за фільм «Минотавр». Це друга за значенням нагорода престижного форуму.

«Мінотавр» – це психологічна драма та політична байка з елементами кримінального трилера, події якої розгортаються у РФ на тлі початку повномасштабного вторгнення в Україну та оголошення мобілізації 2022 року. Стрічка є авторським переосмисленням класичного фільму Клода Шаброля «Невірна дружина» (1969), але перенесена в реалії сучасної Росії.

На врученні нагороди Звягінцев виступив з антивоєнною промовою, закликавши лідера РФ Володимира Путіна припинити війну.

Головну нагороду – «Золотую пальмову гілку» – здобула картина «Фйорд» режисера Крістіана Мунджіу. Приз журі дістався Валеске Ґрізебах за фільм «Пригода мрії».

Нагороду за найкращу режисуру розділили Павло Павліковський за фільм «Фатерлянд» та режисерський дует Хав’єра Кальво та Хав’єра Амброссі за картину «Чорна куля».

В основному конкурсі фестивалю брали участь 22 фільми. Журі очолював режисер Пак Чхан Ук із Південної Кореї.