Проблеми зі зв’язком у місцях інтенсивних бойових дій вирішують –Держспецзв’язку

Проблеми зі зв’язком у місцях інтенсивних бойових дій вирішують, повідомляють у Державній службі спеціального зв’язку і захисту інформації України.

«Мережі операторів та провайдерів працюють стабільно, за винятком вразливих зон, де тривають бойові дії. У таких зонах Держспецзвʼязку організувала доступ аварійно-ремонтних бригад операторів до критично важливих обʼєктів телекомунікаційної інфраструктури з метою її відновлення», – зазначають у відомстві.

Там додали, що у зв’язку із проведенням інтенсивних бойових дій здійснено резервування і відновлення пошкоджених каналів зв’язку в Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях. «У Сумській області відновлено роботу екстрених номерів, зокрема організовано маршрутизацію дзвінків на багатоканальний фіксований номер оперативно-диспетчерської служби Державної служби надзвичайних ситуацій України», – заявили у відомстві.

Окрім того, мобільні оператори організували доступ абонентів до інтернету у бомбосховищах, а 75% регіональних вузлів зв’язку «АТ «Укртелеком» працюють і надають послуги користувачам.

«Укртелеком» зняв обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, за винятком Сумської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської. У Чернігівській області провайдером послуги тимчасово не надаються через пошкодження інфраструктури під час бойових дій», – повідомляють у Держспецзв’язку.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.