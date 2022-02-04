Зимові Олімпійські ігри-2022 офіційно відкрилися в Пекіні

Зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні офіційно розпочалися на тлі зусиль Китаю відвернути увагу від занепокоєння щодо поширення COVID-19 та ситуації з правами людини в цій країні.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про офіційне відкриття Зимових Ігор на вкритому сіткою стадіоні, відомому як «Пташине гніздо», яка була центральною локацією літніх Олімпійських ігор 2008 року.

Дипломати зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади, Німеччини, Австралії та інших країн бойкотували відкриття 4 лютого через порушення прав людини в Китаї, зокрема, ставлення до уйгурів та інших переважно мусульманських меншин у провінції Сіньцзян.

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Натомість на церемонії Сі прийняв близько 20 світових лідерів, у тому числі президента Росії Володимира Путіна, країна якого засудила бойкот і спроби «політизувати спорт».

На відкритті були присутні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Польщі Анджей Дуда, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та фактичний правитель Саудівської Аравії, наслідний принц Мухаммед бін Салман.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус і генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш також були серед лідерів глобальних установ, які взяли участь у церемонії.

Пекін став першим містом, де проводяться літні та зимові Олімпійські ігри. Але вибір Пекіна на зимову Олімпіаду піддався критиці через відсутність природного снігу. Заходи на свіжому повітрі відбуватимуться майже виключно на штучному снігу.

Пекіну також довелося боротися з коронавірусом. Країна, де вірус з’явився наприкінці 2019 року, дотримується політики «нульового поширення» COVID-19 по всій країні і намагається застосувати такий самий підхід до Олімпіади.

Майже три тисячі спортсменів і десятки тисяч допоміжного персоналу, волонтерів і представників ЗМІ повинні існувати всередині величезної «бульбашки», яка відокремлює весь персонал змагань і спортсменів від громадськості. Кожен усередині «бульбашки» повинен проходити щоденні тести і носити маску.

Незважаючи на запобіжні заходи, в «бульбашці» вже зареєстровано майже 290 випадків COVID-19, у тому числі хворіють спортсмени.