Затриманий у Криму Кабір Мохаммад звернувся до Генпрокуратури Росії

Громадянин України афганського походження Кабір Мохаммад, якого російська влада тримає під вартою в анексованому Криму, звернувся з відкритим листом до Генпрокуратури Росії. Текст звернення він передав журналістові Радіо Свобода під час судового засідання.

У листі він наголошує, що не є розшукуваним Інтерполом злочинцем, і просить російського генпрокурора про допомогу.

«Шановний пане прокуроре, прошу Вас допомогти мені у цій ситуації. У мене двоє малолітніх дітей, які мене чекають вдома вже майже рік», – мовитьсяу зверненні.

Кабір Мохаммад наполягає на політичному характері переслідування. Свій арешт він пояснює тим, що є одним з керівників забороненої в Афганістані партії «Ватан».

Підконтрольний Кремлю Вірменський суд в анексованому Криму на засіданні 21 червня не задовольнив апеляцію захисту Мохаммада. Таким чином, затриманий залишиться під арештом до 13 вересня.

Громадянина України афганського походження співробітники ФСБ Росії затримали при в’їзді на півострів. Російська влада хоче екстрадувати його до Ірану – як нібито давно розшукуваного Інтерполом особливо небезпечного злочинця. Дружина затриманого стверджує, що її чоловік не бував в Ірані.

Консульство Афганістану в Росії направило в суд Армянська лист, що підтверджує особу затриманого Кабіра Мохаммада. У відомстві стверджують, що затриманий у Криму Кабір Мохаммад не має ніякого стосунку до згаданої Інтерполом людини. Однак рішення про утримання під вартою залишили в силі.

Правозахисники повідомляють, що в СІЗО Кабір Мохаммад переніс другий інсульт і потребує медичної допомоги.

За твердженням Кримської правозахисної групи, Кабір Мохаммад проживає в Україні від 1986 року, закінчив медичний інститут у Донецьку, мав посвідку на проживання. У 2012 році він отримав українське громадянство. Сім’я проживає в Борисполі Київської області. В Афганістані у Мохаммада і його родичів є сімейний бізнес, тому час від часу він літав до Афганістану.

Коментарі російських силовиків з приводу затримання на даний момент відсутні.