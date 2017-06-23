СБУ повідомила про затримання в Костянтинівці інформаторки бойовиків

Служба безпеки України заявляє про затримання в місті Костянтинівка на Донеччині жінки, яка була інформаторкою угруповання «ДНР».

«Поплічниця бойовиків упродовж тривалого часу збирала дані про розташування позицій, переміщення особового складу і військової техніки сил антитерористичної операції. Отримані дані затримана передавала своєму чоловіку – ватажку розвідпідрозділу одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР», – інформує спецслужба 23 червня.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання інформаторки оперативники спецслужби вилучили планшетний комп’ютер, флеш-накопичувачі та мобільні телефони із доказами передачі інформації представникам так званої «ДНР», – ідеться в повідомленні.

Затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.