Прокуратура Криму оголосила про підозру одному з керівників «кримської самооборони»

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі оголосила про підозру одному з керівників «самооборони» в анексованому Криму.

Як повідомляє прес-служба відомства, чоловіка підозрюють за двома статтями «хуліганство» і «незаконне позбавлення волі».

«Установлено, що один із так званих ротних «Самооборони Криму» спільно з іншими членами цього формування, на початку березня 2014 року у м. Сімферополі з хуліганських мотивів, використовуючи спеціально пристосований та заздалегідь заготовлений предмет нанесли тілесні ушкодження громадину України, який перебував на території півострова Крим з метою підтримки українських військових та проукраїнських активістів, та на даний час є народним депутатом України», – йдеться в повідомленні.

У відомстві також заявили про причетність підозрюваного до «незаконного позбавлення волі, яке супроводжувалося тортурами і нанесенням тілесних ушкоджень громадянину України, який також висловлював свою проукраїнську позицію на території Автономної Республіки Крим».

На даний час вирішується питання про оголошення цієї особи і державний і міжнародний розшук, додали в прес-службі.

Імен підозрюваного і постраждалих в прокуратурі АРК не називають.

«Самооборона» Криму з’явилася напередодні окупації півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю кримський парламент узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, значна частина з яких досі в Криму не розкрита.