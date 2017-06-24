В СБУ не виявили причетності «айдарівців» до тероризму, але підтвердили інші злочини

Слідчі Служби безпеки України у результаті завершеної перевірки не здобули фактичних даних, що свідчили б про вчинення окремими військовослужбовцями батальйону територіальної оборони «Айдар» кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України, повідомив прес-центр СБУ. Ці слідчі дії провели на виконання ухвали Шевченківського райсуду Києва.

Водночас під час розслідування СБУ отримала дані щодо вчинення окремими колишніми та чинними військовослужбовцями батальйону «Айдар» у складі злочинної групи низки злочинів насильницького спрямування, мовиться в повідомленні.

СБУ вирішила передати отриманих фактичних даних до Сватівського відділу поліції в Луганській області, де вже розслідуються інші правопорушення, вчинені злочинною групою військовослужбовців «Айдару», повідомив прес-центр.

Деяких чинних і колишніх бійців окремого штурмового батальйону «Айдар» Сухопутних військ Збройних сил України (раніше добровольчого батальйону тероборони) звинувачують у низці злочинів, зокрема, в незаконних затриманнях чи викраденнях людей і незаконному позбавленні викрадених волі, головно під час воєнних подій 2014 року. Також щодо деяких бійців «Айдару» було відкрите кримінальне провадження за статтями щодо тероризму у зв’язку з подіями того часу.