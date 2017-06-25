Штаб АТО: на Донбасі інтенсивність обстрілів з боку бойовиків знизилася

У штабі АТО заявляють, що на Донбасі інтенсивність і кількість обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків знизилася, проте обстріли тривають.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні зафіксовані чотири факти застосування бойовиками зброї проти підрозділів Збройних сил України, в результаті обстрілів українські військові не постраждали.

За даними штабу, на приморському напрямку сепаратисти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ один раз –одразу після півночі зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

На донецькому напрямку, як повідомляють у штабі, вдень були обстріли поблизу Авдіївки і населеного пункту Кам’янка, на Луганщині зафіксований один обстріл зі стрілецької зброї біля селища Жовте.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в 19 порушеннях режиму тиші минулої доби, за їхніми словами, в резульаті обстрілів пошкоджений будинок на околиці Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім обстрілів з боку «київських силовиків».

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє наразі від нинішньої суботи, 24 червня, на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.