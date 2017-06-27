Прокуратура може оскаржити звільнення учасників стрілянини в Мукачеві у 2015 році – Сарган

Прокуратура може оскаржити вирок Мукачівського міськрайонного суду бійцям «Правого сектору» після детального вивчення повного тексту вироку суду. Про це повідомила речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона нагадала, що прокуратурою дії підозрюваних були кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених дев’ятьма статтями Кримінального кодексу України, серед яких, зокрема, частина 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого), ст. 257 (бандитизм), частини 2, 3 статті 258 (терористичний акт) та інші.

«Державні обвинувачі просили суд призначити остаточне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна кожному», – вказує речниця генпрокурора.

У Мукачівському міськрайонному суді 26 червня оголосили вирок чотирьом бійцям «Правого сектору», фігурантам справи про стрілянину в Мукачеві влітку 2015 року. По чотирьох із восьми статей їх виправдали, ще два звинувачення по двох статтях зняли з Володимира Бурча. Обвинувачених, зокрема, виправдали за статтями про блокування доріг, бандитизм.

Винними бійців «Правого сектору» визнали за, зокрема, статтями про зберігання зброї, пошкодження майна. Суд визначив термін покарання для кожного 3 роки і 9 місяців, але оскільки обвинувачені відбули попереднє ув’язнення понад 1 рік 10 місяців, то за так званим «законом Савченко» (попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання – один день у СІЗО за два дні) фактично вони відбули покарання.

Адвокат Роман Бухтояров також заявив про намір подавати апеляцію. «Мої підзахисні – не винні», – зауважив він.

Інцидент у Мукачеві 11 липня 2015 року стався після того, як два десятки озброєних людей у камуфляжній формі з написами «Правий сектор» відвідали офіс народного депутата Михайла Ланя. Зустріч закінчилася стріляниною, внаслідок якої були загиблі й поранені.

Після цього частина учасників інциденту переховувалася в горах.

18 вересня 2015 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради відзвітувала про розслідування подій у Мукачеві перед народними депутатами. У доповіді йшлося, що конфлікт значною мірою був спровокований діями місцевого керівництва МВС і СБУ.