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28 Червень 2017, Київ 18:21
Новини | Міжнародні

У Москві знову перенесли оголошення вердикту у справі про вбивство Нємцова

Один із підсудних Заур Дадаєв у суді в Москві, Росія, 27 червня 2017 року

У Росії перенесли на 29 червня оголошення вердикту присяжних у справі про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Колегія, сформована Московським окружним військовим судом, радиться з 27 червня.

Захист колишнього бійця батальйону «Північ» МВС російського регіону Чечні Заура Дадаєва, якого слідство вважає безпосереднім виконавцем вбивства опозиціонера, заявляла, що прийме будь-який вердикт.

Крім Дадаєва, на лаві підсудних перебувають Анзор і Шадід Губашеви, Тамерлан Ескерханов і Хамзат Бахаєв. У ході слідства Заур Дадаєв і брати Губашеви давали свідчення, але в суді відмовилися від них, заявивши, що їх катували. Прокуратура Росії просить визнати всіх фігурантів справи винними.

У Москві присяжні оголосять вердикт у справі про вбивство Нємцова (відео)
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Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості за кількасот метрів від стін Кремля.

Справа про вбивство досі не доведена до кінця. У ній судять п’ятьох жителів Північного Кавказу, але родичі і прихильники вбитого політика вважають, що йдеться лише про виконавців, а замовників, за їхніми словами, треба шукати на вищих владних щаблях.

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