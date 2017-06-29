Підставою для в’їзду громадян шести країн до США є наявність близьких родичів – Держдепартамент

Громадяни шести переважно мусульманських країн можуть в’їжджати до Сполучених Штатів, якщо у них у США є батько чи брат. Наявність на території країни дідуся або двоюрідного брата підставою для в’їзду не є. Такі положення містить роз’яснення Держдепартаменту щодо правил в’їзду до США, які набирають чинності 29 червня.

Роз’яснення, оприлюднене увечері 28 червня, виконує ухвалене цього тижня рішення Верховного суду США. Це рішення дозволило президенту Дональду Трампу тимчасово заборонити в’їзд усім біженцям та відвідувачам із шести країн Близького Сходу та Північної Африки, якщо вони не зможуть довести близькі родинні зв’язки з особою, яка на законних підставах перебуває у США, або не нададуть підтвердження формальних зв’язків із американською організацією.

Інформагенції Reuters та AP повідомляють, що «близькими родичами», згідно з роз’ясненнями, є батьки, подружжя, діти, сини і дочки, зяті й невістки, зведені сини або дочки. Не є такими дядьки, онуки, тітки, дядьки, племінники, двоюрідні брати тощо.

Обмеження стосуються громадян Ірану, Сирії, Ємену, Судану, Сомалі та Лівії, які прагнутимуть отримати візи до США в найближчі 90 днів. Будь-які зв’язки з американськими організаціями «мають бути формальними, задокументованими та сформованими у звичному порядку, а не з метою ухилення від заборони на пересування», також ідеться в документі, який зовнішньополітичне відомство США поширює серед усіх американських дипломатичних співробітників.

У США 26 червня Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанції щодо блокування більшості візових обмежень президента Дональда Трампа. Це рішення суду від 26 червня означає, що указ Трампа про заборону на в’їзд громадянам з шести переважно мусульманських країн частково може бути запроваджений.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав низку указів про обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США громадянам низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

Одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США. Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі.