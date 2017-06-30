Троє дітей і один дорослий загинули внаслідок негоди на заході України – ДСНС

Дитина й дорослий загинули 29 червня внаслідок влучання блискавки у Львові, ще двоє дітей стали жертвами стихії в селі Поступель Ратнівського району на Волині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«В селі Поступель Ратнівського району внаслідок влучання розряду блискавки загинуло двоє дітей (2002 та 2005 років народження)», – ідеться в повідомленні з Волині.

«У Львові по вулиці Повітряній біля місцевого озера під час грози блискавкою було смертельно уражено двоє осіб, з них одна дитина (2008 року народження), дві особи постраждало. Травмовані госпіталізовані у восьму міську клінічну лікарню. Проводиться розслідування», – також вказують у ДСНС.

Крім того, на Волині внаслідок негоди увечері 29 червня були знеструмлені 55 населених пунктів (з них 29 частково).