США: штат Гаваї оскаржує візові обмеження, схвалені Верховним судом

Американський штат Гаваї подав нову судову скаргу на затверджений адміністрацією президента Трампа візовий порядок, який забороняє в’їзд до США громадянам шести переважно мусульманських країн.

Верховний суд США цього тижня вирішив, що візові обмеження не стосуватимуться людей, які мають родичів у Сполучених Штатах або запрошення від американської організації.

28 червня Державний департамент США видав інструкції, згідно з якими лише близькі родичі можуть претендувати на в’їзд до країни, поширивши заборону на бабусь, дідусів, онуків та двоюрідних братів чи сестер.

Гавайський прокурор Даг Чин стверджує, що багато людей, яким федеральний уряд забороняє отримувати візи, вважаються на Гаваях «близькими родичами», тому рекомендації Держдепартаменту порушують рішення Верховного суду.

Новий порядок в’їзду запроваджується на 90 діб і зачіпає інтереси громадян Сирії, Судану, Сомалі, Ємену, Ірану та Лівії, які ще не отримали віз до США.