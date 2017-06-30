Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
30 Червень 2017, Київ 17:19
Новини | Міжнародні

Путін продовжив продовольче ембарго до кінця 2018 року

Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження російських контрсанкцій до кінця 2018 року. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Країни Заходу в 2014 році запровадили санкції стосовно Росії через анексію Криму і збройну підтримку сепаратистів на сході України. У відповідь на це Кремль заборонив ввозити продукти з цих держав. Після цього російські чиновники неодноразово заявляли про користь так званого «імпортозаміщення» для країни і російського бізнесу.

За час дії «контрсанкцій» в Росії за указом президента Володимира Путіна були знищені десятки тисяч тонн продуктів харчування, ввезених в обхід ембарго. При цьому, за офіційними даними, близько 22 мільйонів росіян живуть за межею бідності.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG