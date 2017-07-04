В Україні від початку літа на водоймах загинуло 43 дитини – поліція

В Україні від початку літа – впродовж червня – на водоймах загинуло 43 дитини, повідомив відділ ювенальної превенції управління превенції департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

Щоб уникнути трагедії, правоохоронці доставили впродовж місяця до відділків поліції майже 300 дітей, які перебували без догляду дорослих.

Поліція закликає батьків бути уважними під час перебування з дітьми біля води та дотримуватися елементарних правил безпеки, мовиться в повідомленні.

За словами начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Ігоря Бабича, впродовж першого місяця літа до адміністративної відповідальності притягнули 3,9 тисячі осіб – за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Стосовно цих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Щоб запобігти трагічним випадкам на воді, поліцейські проводять необхідні превентивні заходи. Зокрема, працівники підрозділів ювенальної превенції вручають батькам і дітям пам’ятки про заходи безпеки під час літнього відпочинку, у тому числі – поблизу водоймищ, мовиться в повідомленні.

Ігор Бабич закликав батьків бути уважними під час перебування з дітьми біля води та дотримуватися елементарних правил безпеки.

Зокрема, перестороги стосуються місць для купання, адже вони мають бути визначені місцевими органами виконавчої влади та бути обладнаними для купання людей. Ні в якому разі не слід залазити на попереджувальні знаки та буї, стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях, де невідомі глибина та стан дна. Також не можна використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання. Крім того, заборонено плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які відведені для купання, а також підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік місць купання. Ще однією пересторогою є розпивання спиртних напоїв і купання у нетверезому стані, а також «ігри» у воді з обмеженням руху рук і ніг.