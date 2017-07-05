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05 Липень 2017, Київ 13:12
Новини | Події

У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Контактної групи – МЗС Білорусі

Belarus - The Meeting of the Contact group of Ukraine in the President Hotel, Minsk, 19Sep2014

У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляло МЗС Білорусі у Twitter.

Як повідомляв представник України на засіданнях Контактної групи Леонід Кучма, українська сторона має намір у ході сьогоднішнього засідання активізувати процес обміну полоненими. За його словами, «є ще розбіжності за списком, але процес верифікації завершено».

Остання зустріч Тристоронньої контактної групи відбулася 21 червня у Мінську.

За останніми даними,на Донбасі перебувають 128 українських заручників, бойовики хочуть обміняти їх на понад 600 своїх бійців.

Звільнення заручників є одним із пунктів Мінських угод.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.

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