НАБУ: в головному офісі «ПриватБанку» в Дніпрі проводяться обшуки

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що детективи проводять обшуки в головному офісі «ПриватБанку» в Дніпрі.

Як повідомляє прес-служба бюро, ці дії проводяться в рамках кримінального провадження щодо можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів «ПриватБанку» в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом і власниками істотної участі фінустанови.

За даними НАБУ, внаслідок цих дій держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі 116,8 мільярда гривень.

Напередодні голова правління націоналізованого «Приватбанку» Олександр Шлапак повідомив, що Генеральна прокуратура України відкрила провадження про доведення банку до неплатоспроможності.

У грудні минулого року уряд ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку». Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації «Приватбанку» підлягали процедурі bail-in (конвертації боргу кредиторів у капітал). Національний банк України розглядає їх як зобов'язання, пов’язані з колишніми власниками банку.

У лютому уряд схвалив докапіталізацію «Приватбанку» на 9,8 мільядрів гривень шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку. У червні Кабінет міністрів схвалив рішення про докапіталізацію «Приватбанку» ще на 38,5 мільярда гривень.