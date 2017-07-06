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06 Липень 2017, Київ 14:45
Новини | Міжнародні

Гаррі Каспаров після 12 років перерви відновить кар’єру шахіста

Гаррі Каспаров

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров відновить кар’єру шахіста. Він візьме участь в турнірі Grand Chess Tour в американському місті Сент-Луїсі. Змагання пройде з 2 по 12 серпня.

Каспаров у 2005 році оголосив про завершення кар’єри і до недавнього часу брав участь тільки у виставкових змаганнях.

Після відходу з великих шахів Каспаров присвятив себе політичній діяльності. У 2012 році він був обраний до Координаційної ради російської опозиції. Через рік Каспаров залишив Росію, побоюючись переслідування з боку влади.

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