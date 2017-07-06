Рекламу в терміналі D «Борисполя» довірили поза конкурсом фірмі, пов’язаній із Березенком і Кононенком – «Схеми»

Право на розміщення реклами на території терміналу D міжнародного аеропорту «Бориспіль» надали фірмі, створеній після Євромайдану і пов’язаній із заступником фракції «БПП» у Верховній Раді Сергієм Березенком і з оточенням першого заступника фракції «БПП» Ігоря Кононенка. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Право проводити рекламні кампанії на території терміналу D ДП МА «Бориспіль» має ТОВ «Ін Лайн», створене у 2014 році. У ДП МА «Бориспіль» журналістам повідомили, що відібрали компанію поза конкурсом.

За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ «Ін Лайн» до 4 липня 2017 року мало спільний номер телефону (0445026502) із Благодійним фондом Сергія Березенка «Спільна Справа» і з ТОВ «Ін-Лайн», в якому до квітня цього року частку 25% мала сестра першого заступника голови фракції «БПП» у Верховній Раді Ігоря Кононенка Оксана Авдєєва.

Після спілкування журналістів із депутатом Сергієм Березенком і його заперечення факту спільного номера телефону, всі три компанії (ТОВ «Ін Лайн», БФ «Спільна справа» і ТОВ «Ін-Лайн») 4 липня змінили номери. Попри заперечення зв’язку Березенком, зміни в реєстр вніс один реєстратор – Марина Карташова з Шевченківської адміністрації Києва. При цьому ТОВ «Ін Лайн», БФ «Спільна справа» і ТОВ «Ін-Лайн» зареєстровані в різних районах столиці.

Сестра Ігоря Кононенка Оксана відмовилася від спілкування, але визнала, що мала стосунок до компанії «Ін-Лайн».

«Схеми» надіслали запит Ігореві Кононенку щодо його ролі в рекламному бізнесі на території аеропорту, але відповіді не отримали.