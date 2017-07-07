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07 Липень 2017, Київ 10:20
Новини | Події

Через негоду без електрики залишаються 24 населені пункти на Черкащині – ДСНС

Станом на 7:00 7 липня залишаються знеструмленими 24 населених пункти в Черкаській області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«6 липня відновлено електропостачання 44 населених пунктів у трьох областях, а саме: Закарпатська – 18, Львівська – 17 та Черкаська – 9, які були знеструмлені з 4 на 5 липня», – ідеться в повідомленні.

Як інформували рятувальники, знеструмлення в кількох областях сталося через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру).

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