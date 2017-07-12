В Україні через негоду знеструмлені 77 населених пунктів – ДСНС

77 населених пунктів у чотирьох областях внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) були знеструмлені з 11 на 12 липня. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждала від негоди Хмельницька область, де без електрики опинилися 48 сіл і містечок, 14 таких населених пунктів на Волині, вісім – на Рівненщині, сім – на Житомирщині.

«До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – інформують рятувальники.

Внаслідок негоди в кількох областях України наприкінці червня та на початку липня були знеструмлені сотні сіл і містечок, фіксувалися також людські жертви через падіння дерев, влучання блискавки тощо.