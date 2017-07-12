Суд у Києві продовжить розгляд справи Януковича

Оболонський районний суд Києва 12 липня продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Про це нагадала у Facebook речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

Раніше цього тижня Радіо Свобода повідомило, що Київський регіональний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив колишньому президентові Віктору Януковичу державного адвоката Віталія Мешечека.

Оболонський районний суд Києва 6 липня ухвалив рішення надати державного захисника Януковичу. Це сталося після того, як підсудний відмовився від своїх захисників. Крім того, Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду «наперед визначеним», а сам суд – «профанацією».

29 червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.