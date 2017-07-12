Нацгвардія заявляє про затримання ймовірних бойовика «ЛНР» і військового з Росії

Національна гвардія України 12 липня повідомляє про затримання на Луганщині підозрюваного у приналежності до угруповання бойовиків «ЛНР» і чоловіка з паспортом і військовим квитком Росії.

«Військовий наряд здійснював контрольно-перепускний режим на блокпосту поблизу населеного пункту Городище Луганської області. Під час перевірки автомобіля ВАЗ і перевірки документів пасажира, виявилося, що останні за попередньою інформацією по базі проходить як бойовик «ЛНР», – йдеться в повідомленні Нацгвардії.

Коли саме це відбулося – не уточнюють.

За повідомленням, цей же наряд у ході перевірки іншого автомобіля виявив пасажира, який за паспортними даними є громадянином Росії і мав при собі російський військовий квиток.

«Громадян було затримано і передано правоохоронцям для перевірки», – заявили в Нацгвардії.

11 липня Служба безпеки України поінформувала, що двом співробітникам ФСБ Росії, Володимирові Кузнєцову та Аскарові Кулубу, затриманим на адміністративному кордоні з анексованим Кримом у ніч із 29 на 30 червня, повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України.