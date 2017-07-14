США: на зустрічі сина Трампа з російською юристкою був колишній російський контррозвідник – ЗМІ

У США телеканал NBC News повідомив, що на зустрічі сина президента Дональда Трампа з юристкою з Росії влітку минулого року був присутній і колишній російський контррозвідник, а нині американський лобіст.

Телеканал не назвав його імені, додавши, що чоловік заперечує свої нинішні зв’язки з російськими спецслужбами, в яких його підозрюють у США.

Цей чоловік свого часу емігрував до США і нині має громадянства і США, і Росії.

Згадана російська юристка Наталія Весельницька підтвердила телеканалові, що на тій її зустрічі з Дональдом Трампом-молодшим у час передвиборчої кампанії у США її супроводжував один чоловік, але вона відмовилася називати його ім’я.

Адвокат президентового сина Алан Ф’ютерфас повідомив, що його клієнт дійсно зустрічався з цим чоловіком. Він додав, що й сам теж говорив із цим чоловіком і той запевнив його, що не працює на владу Росії.

У вівторок син президента США Дональда Трампа оприлюднив своє електронне листування в червні 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його батька після того, як про цю зустріч повідомила попередніми днями преса.

Це листування, яке оприлюднив Дональд Трамп-молодший у твітері, свідчить, що тоді йому запропонували влаштувати зустріч із російською юристкою Наталією Весельницькою, стверджуючи, що вона пов’язана з владою Росії і має від неї делікатні дані про нібито незаконні фінансові внески в кампанію суперниці нинішнього президента Гілларі Клінтон, які можуть піти їй на шкоду. Син президента у відповідь висловив зацікавленість у цьому.

Трамп-молодший, коментуючи це, заявив, що насправді Весельницька не мала такої інформації і його зустріч із нею не принесла ніякої користі для президентської кампанії його батька. Трамп-старший, зі свого боку, виправдав ту зустріч, заявивши, що такі зустрічі є «стандартною практикою» під час виборчої кампанії і що більшість людей погодилася б на таку зустріч.

Критики ж вважають, що, навіть якщо зустріч не принесла для Трампа результату, бажання його сина отримати від Росії компромат на Клінтон рівнозначне «змові з ворожою іноземною державою з метою підірвати американську демократію».

Раніше всі спецслужби США у спільній заяві підтвердили, що Росія втрутилася у виборчу кампанію у США 2016 року. Москва заперечує це.