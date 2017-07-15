Єгипет: поліція допитує нападника на туристів у Хургаді

Поліція Єгипту 15 липня допитала підозрюваного у нападі на туристів у Хургаді, у результаті чого загинули 2 жінки.

Єгипетські ЗМІ з посиланням на джерела у судочинстві повідомляють, що підозрюваний поділяє ідеологію угруповання «Ісламська держава», хоча воно й не взяло відповідальності за цей напад.

За повідомленням джерел, нападником є 28-річний чоловік з єгипетської провінції Кафр аш-Шейх.

Наразі вулиці у Хургаді перебувають під посиленим патрулюванням силовиків.

У суботу у Берліні підтвердили, що двоє загиблих під час нападу були громадянками Німеччини, а не України, як повідомляли раніше.

«Я дуже засмучений цим жорстоким злочином, мої співчуття родинам жертв», – заявив голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель.

Що ж до чотирьох поранених, то у США підтвердили, що двоє з них їхніх громадянки, а Прага повідомила про одну поранену громадянку Чехії.

14 липня чоловік, який потрапив на територію готелю, перепливши з сусіднього пляжу, напав з ножем на туристів.

У січні 2016 року у Хургаді двоє чоловіків з ножами напали на туристів, у результаті чого були поранені 3 людей. Відповідальність за той напад взяло угруповання «Ісламська держава».