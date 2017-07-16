США: адвокат Трампа виступив на захист зустрічі сина президента з росіянами

Один із особистих адвокатів президента США Дональда Трампа виступив на захист зустрічі президентового сина з росіянами під час виборчої кампанії 2016 року у сподіванні роздобути від влади Росії компромат на суперника тодішнього кандидата-республіканця, висуванку демократів Гілларі Клінтон.

Юрист Джей Сек’юлоу виступив протягом неділі в кількох провідних політичних телепрограмах на кількох каналах у США, в яких він повторював, що президент не знав про цю зустріч Дональда Трампа-молодшого, і відкидав запитання про коректність такої зустрічі.

За словами адвоката, зустріч треба вважати коректною, зокрема, й тому, що їй не завадила Секретна служба США – спецслужба для охорони чільних державних діячів, яка на той час уже охороняла Трампа і членів його родини як висуванців на посаду президента.

У вівторок старший син президента США оприлюднив своє електронне листування в червні 2016 року про пропозицію з Росії надати інформацію на допомогу кампанії його батька після того, як про цю зустріч повідомила попередніми днями преса. Це листування, яке оприлюднив Дональд Трамп-молодший у твітері, свідчить, що тоді йому запропонували влаштувати зустріч із російською юристкою Наталією Весельницькою, стверджуючи, що вона пов’язана з владою Росії і має від неї делікатні дані про нібито незаконні фінансові внески в кампанію суперниці нинішнього президента Гілларі Клінтон, які можуть піти їй на шкоду. Син президента у відповідь висловив зацікавленість у цьому.

Трамп-молодший, коментуючи це, заявив, що насправді Весельницька не мала такої інформації і його зустріч із нею не принесла ніякої користі для президентської кампанії його батька. Трамп-старший, зі свого боку, виправдав ту зустріч, заявивши, що такі зустрічі є «стандартною практикою» під час виборчої кампанії і що більшість людей погодилася б на таку зустріч.

Критики ж вважають, що, навіть якщо зустріч не принесла для Трампа результату, бажання його сина отримати від Росії компромат на Клінтон рівнозначне «змові з ворожою іноземною державою з метою підірвати американську демократію».

Пізніше стало відомо, що разом із російською юристкою в зустрічі брав участь і неназваний колишній радянський і російський контррозвідник, а нині американський лобіст, що свого часу емігрував до США і нині має громадянства і США, і Росії. Сам цей чоловік, за повідомленнями засобів інформації і адвокатів Трампа, заперечує свої нинішні зв’язки з російськими спецслужбами, в яких його підозрюють у США, і запевняє, що не працює на владу Росії.

Трамп-молодший уже висловив готовність співпрацювати з конгресовими розслідуваннями в цій справі.

Такі розслідування у справі втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливих незаконних контактів оточення нинішнього президента з російськими офіційними особами під час кампанії нині ведуть окремо Федеральне бюро розвідки США і низка комітетів обох палат Конгресу.

Раніше всі спецслужби США у спільній заяві підтвердили, що Росія втрутилася у виборчу кампанію у США 2016 року. Москва заперечує це.