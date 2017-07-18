Українська поліція на прохання колег із Британії шукає свідків нападу в Лондоні 3 червня

Національна поліція України повідомляє, що шукає свідків нападу, який стався у столиці Великої Британії Лондоні 3 червня.

«Правоохоронні органи Великої Британії звернулися до українських колег з проханням допомогти встановити свідків теракту, який трапився в Лондоні 3 червня цього року», – заявили в поліції і закликали громадян, які мають інформацію про напад звернутися до Антитерористичного підрозділу поліції Лондона або до департаменту Інтерполу та Європолу Нацполіції України.

3 червня на Лондонському мосту в британській столиці автомобіль врізався у натовп пішоходів, після чого троє чоловіків напали з ножами на людей на сусідньому ринку Боро-Маркет. Поліція заявила, що застрелила трьох нападників. Жертвами нападу стали восьмеро людей, десятки були поранені. Відповідальність за напад на себе взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».