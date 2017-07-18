У США не вдостоїли відповіддю заяви сепаратистів про «Малоросію»

У Державному департаменті США, коментуючи заяву ватажка незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, Олександра Захарченка про «створення держави Малоросії», заявили, що навіть не хочуть «вдостоювати відповіддю» таку заяву.

Як сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, єдине, що вона може сказати про заяву, за її словами, «так званих сепаратистів», – це те, що вона викликає занепокоєння, і більше нічого.

Раніше в понеділок ватажок угруповання «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину Донецької області, Олександр Захарченко заявив про «створення держави Малоросії», в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають «російським».

Цю заяву вже різко розкритикували не лише в Україні, а й у Росії, а також у самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мають припинити існування.

А Франція і Німеччина, що разом із Україною і Росією є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України, закликали Росію засудити заяву про «Малоросію» як таку, що є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі».

Крім того, занепокоєння заявою про «Малоросію» висловили в Організації з безпеки і співпраці в Європі, що є стороною іншого формату переговорів про врегулювання, так званого «мінського процесу». ОБСЄ закликала уникати дій, що ставлять під загрозу виконання мінських домовленостей про врегулювання в регіоні.

Тим часом у Москві наразі не стали засуджувати заяви Захарченка, хоча у Кремлі її назвали його «особистою ініціативою».