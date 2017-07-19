Депутат Ради Мосійчук заявив про виклик до НАБУ як свідка щодо Льовочкіна

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) заявив про отримання виклику до Національного антикорупційного бюро як свідка. Про це він повідомив 19 липня у Facebook.

Сам Мосійчук стверджує, що викликали його «у справі про незаконне збагачення народного депутата від «Опозиційного блоку», колишнього голови Адміністрації президента Януковича, співвласника кремлівського рупора телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна».

«Зараз з детективом НАБУ узгоджую час допиту і обов'язково розповім про всі схеми незаконного збагачення колишнього гауляйтера Януковича», – вказав Мосійчук і додав фотографії документів про виклик до НАБУ, у яких прізвище Льовочкіна не фігурує.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 1 червня підтвердив відкриття кримінального провадження за статтею «незаконне збагачення» щодо народного депутата України, заступника голови фракції «Опозиційний блок» Сергія Льовочкіна.

У травні народний депутат від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук звернувся до антикорупційних органів і Генеральної прокуратури із заявою про незаконне збагачення і несплату податків Льовочкіним.

У прес-службі депутата Льовочкіна тоді ж заявили, що заяви, спрямовані в силові відомства представниками Радикальної партії Ляшка стосовно представника «Опозиційного блоку», «не мають під собою жодних правдивих підстав».