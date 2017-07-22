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22 Липень 2017, Київ 23:14
Новини | Міжнародні

США: конгресмени узгодили новий текст законопроекту про санкції

Ненсі Пелосі

Конгресмени США від обох партій узгодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї. Про це 22 липня повідомила лідер демократичної меншості у Палаті представників Ненсі Пелосі.

При цьому вона висловила занепокоєння, що включення у документ нового пункту про КНДР може знову спричинити процедурну затримку з його ухваленням.

Член сенатського комітету у закордонних справах демократ Бен Кардін заявив, що консенсусу вдалося досягти під час «інтенсивної дискусії». Він висловив сподівання, що обидві палати Конгресу схвалять законопроект, а президент США Дональд Трамп підтримає прагнення законодавців проводити щодо Росії жорсткіше політику.

Тепер за новий варіант документа мають проголосувати і Палата представників, і Сенат.

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