Росія: активіст Мохнаткін оголосив голодування в колонії

Засуджений у Росії активіст Сергій Мохнаткіна оголосив голодування в колонії.

Як повідомила 24 липня радіостанції «Ехо Москви» правозахисниця Олена Ефрос, Мохнаткін протестує проти поганих умов утримання і ненадання йому медичної допомоги. Активіст намагався домогтися направлення в лікарню у Петербурзі, проте отримав відмову.

Як повідомляється, активіст відбуває покарання в колонії номер чотири в місті Котлас Архангельської області Росії, але через перелом хребта деякий час перебував у лікарні обласного управління Федеральної служби з виконання покарань.

У грудні 2014 року Мохнаткіна засудили на чотири з половиною роки колонії суворого режиму за звинуваченням у застосуванні насильства до співробітника поліції під час акції на Тріумфальній площі в Москві. За словами активіста, у березні 2016 року його побили шість співробітників ФСВП за відмову їхати в СІЗО без письмового розпорядження про переведення.

За версією слідства, ув’язнений нібито вдарив співробітника колонії. Пізніше медики виявили у Мохнаткіна переломи поперекових хребців.

Після цього інциденту щодо активіста порушили ще дві справи: за образу представника влади і за дезорганізацію роботи колонії. У березні 2017 року Мохнаткін був засуджений на два роки колонії суворого режиму.