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25 Липень 2017, Київ 09:46
Новини | Міжнародні

Трамп: підтримка повстанців, які протистоять Асаду, була небезпечним марнотратством

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що завершив секретну програму підтримки повстанців, які протистоять президентові Сирії Башару Асаду. Про це Трамп написав 24 липня в мережі Twitter.

«The Washington Post сфабрикувала факти про закінчення мною масованих, небезпечних і марнотратних платежів сирійським повстанцям, які борються з Асадом», – твердить Трамп.

Цей твіт є відповіддю на статтю видання The Washington Post, у якій стверджується, що співпраця з Москвою стала ключовою стратегією Трампа в Сирії.

Зауваження Трампа оприлюднені через кілька днів після того, як керівник сил спецоперацій США генерал Тоні Томас заявив, що чотирирічна операція з підтримки антиурядових повстанців у Сирії завершилася. Водночас генерал заперечив, що це рішення ухвалене, щоб догодити Росії, яка підтримує Асада.

На переговорах у Гамбурзі 7 липня Сполучені Штати та Росія домовилися про створення зон деескалації на півдні Сирії.

Колишній президент Барак Обама схвалив секретну програму в 2013 році, коли опозиційні групи в Сирії попросили про зовнішню підтримку їхнього повстанні проти режиму Асада. За цей час тисячі бійців пройшли навчання та були озброєні.

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