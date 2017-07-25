На першому допиті Ахтем Чийгоз розповів про передумови подій «справи 26 лютого» – Полозов

Перший допит одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, фігуранта «справи 26 лютого», був присвячений передісторії згаданих подій, розповів у коментарі проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» адвокат Микола Полозов. Засідання відбулось 25 липня у підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму.

«Весь сьогоднішній день був присвячений історичним аспектам і підґрунтю подій 25 і 26 лютого. Чому кримські татари вийшли на цей захід, яку мету вони переслідували. Ахтем Чийгоз максимально докладно розповів про ці аспекти. Завтра продовжиться допит Ахтема Чийгоза, і ми безпосередньо слухатимемо його свідчення щодо подій 25-26 лютого», – сказав Полозов.

У першій частині засідання в Ахтема Чийгоза в російському суді з'ясовували структуру та основу діяльності Междлісу кримськотатарського народу.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.