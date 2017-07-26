Серед затриманих в Іраку підозрюваних бойовиків «ІД» 4 громадянки Німеччини – МЗС

Міністерство закордонних справ Німеччини заявляє, що чотирьох громадянок цієї країни виявили у групі затриманих за підозрою в належності до екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Іраку.

За повідомленням, жінок ідентифікували після того, як працівники німецького посольства у Багдаді відвідали підозрюваних у Мосулі.

Сили безпеки Іраку повідомили, що загалом після звільнення Мосула від бойовиків «Ісламської держави» затримали 20 жінок-іноземок.

Влада Німеччини вже підтверджували, що серед затриманих підозрюваних в належності до «Ісламської держави» є 16-річна дівчина, яку ідентифікували як Лінда В.

Як повідомляли німецькі ЗМІ, рік тому після навернення в іслам Лінда В. втекла з дому, але потім заявила, що шкодує про своє рішенні і хоче повернутися додому.