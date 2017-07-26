У Києві до кінця доби очікують грози і шквали

До кінця доби 26 липня у Києві очікуються грози і шквали 15-20 метрів за секунду, повідомляє міська влада з посиланням на Укргідрометцентр.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою і збереження природного середовища нагадує, що в разі посилення вітру треба щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

«Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт», – йдеться в повідомленні.

Через ускладнення погодних умов 25 липня були знеструмлені 147 населених пунктів у чотирьох областях України, повідомила раніше сьогодні Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Згідно з повідомленням, на території Тернопільської області знеструмлені 59 сіл і містечок, у Хмельницькій області – 36, стільки ж – у Закарпатській, ще 25 – у Львівській.

Крім того, в результаті негоди в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях повалено 68 дерев, пошкоджено дахи 71 житлового будинку і однієї школи.