Судове слідство у справі Чийгоза в Криму завершено – адвокат

Судове слідство у справі одного з лідерів кримськотатарського руху Ахтема Чийгоза завершено, повідомив у Facebook його адвокат Микола Полозов.

Зараз суд повинен перейти до дебатів, після чого – ухвалити рішення. За даними Полозова, початок дебатів призначено на 7 липня.

1 серпня в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму відбулося 151-е засідання у «справі Чийгоза». Як раніше говорив Микола Полозов, суд долучив більшість доказів, на які «тепер можна посилатися».

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Чийгоз всі звинувачення відкидає.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі