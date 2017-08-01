У Дніпрі продовжили арешт підозрюваному у вбивстві співробітника СБУ

У Дніпрі колишньому добровольцеві Денису Гордєєву, якого підозрюють у вбивстві співробітника СБУ, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці. Відповідне рішення 1 серпня ухвалив Ленінський районний суд Дніпра.

На судовому засіданні сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу підозрюваному, зокрема з огляду на його стан здоров’я і наявність малолітніх дітей. Водночас прокуратура заперечувала, наполягаючи на продовженні утримання під вартою. Суд продовжив термін арешту до 27 вересня. Ухвала оскарженню не підлягає, зазначив суддя.

Водночас суд задовольнив клопотання сторони захисту про допит тих, хто був понятими під час проведення слідчих дій (упізнання по фото, обшуки, тощо), і долучення до розгляду матеріалів, а саме – клопотань сторони захисту та відповідей на них слідчим під час проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Наступне засідання призначене на 8 серпня. Як очікують, на ньому розпочнеться розгляд справи по суті.

У справі разом з Денисом Гордєєвим проходить ще кілька колишніх добровольців.

Колишній боєць-доброволець Денис Гордєєв підозрюється в тому, що в березні 2015 року застрелив співробітника СБУ у Волновасі. Як заявив тоді народний депутат України Андрій Денисенко, вбивство було скоєне під час сутички, з табельної зброї співробітника СБУ, «під час спроби з боку Гордєєва зупинити трафік «лівої» горілки, який іде з території Донецької і Луганської області, яка виготовляється сепаратистами».

Тодішній голова Служби Безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив високопосадовців Дніпропетровської облдержадміністрації у фінансуванні міжрегіонального бандитського угруповання. За його словами, одним зі злочинів, нібито скоєних цією групою, є вбивство капітана СБУ Віктора Манзика, який намагався перекрити потік контрабанди з окупованих територій. За тодішньою інформацією СБУ, підозрюваним у вбивстві капітана був Денис Гордєєв – помічник народного депутата з Дніпра Андрія Денисенка.

Денис Гордєєв називав справу проти себе «сфабрикованою».