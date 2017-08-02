Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно судді Чауса

Вища рада правосуддя вирішила відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, який перебуває в Молдові під домашнім арештом.

«За результатами розгляду питань порядку денного засідання Третя дисциплінарна палата вирішила:… розглянувши скаргу голови Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Н.Д., відкрити дисциплінарну справу стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Чауса Миколи Олексійовича», – йдеться в повідомленні управління інформації і забезпечення комунікаційної діяльності ВРП за підсумками засідання дисциплінарної палати 2 серпня.

1 березня стало відомо про затримання Миколи Чауса в Молдові. Суд у Молдові заарештував Чауса за незаконний перетин молдовського кордону. Українська сторона вже подала Молдові документи для екстрадиції Чауса.

Генеральна прокуратура Молдови подала клопотання про екстрадицію Чауса в Україну в місцевий суд, але його розгляд розпочнеться після рішення президента цієї країни щодо політичного притулку для українського судді.

Національне антикорупційне бюро 9 серпня 2016 року звинуватило суддю Чауса в отриманні хабара в сумі 150 тисяч доларів.

У вересні минулого року Верховна Рада України підтримала подання про надання згоди на затримання й арешт судді Чауса.