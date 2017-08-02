Українські військові повідомляють про зменшення числа обстрілів на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики 2 серпня зменшили кількість обстрілів у зоні бойових дій на сході України, повідомляє штаб української воєнної операції.

«На противагу вчорашній активізації противника, сьогодні, у зоні АТО, російсько-окупаційні війська дещо зменшили кількість вогневих провокацій. Загалом від півночі і до 19 години бойовики п’ять разів порушили перемир’я», – заявляють у штабі.

За повідомленням, українські військові на обстріли відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами.

Про поранених чи загиблих серед військових у штабі не інформують.

В угрупованні «ДНР» заявили про обстріл своїх позицій на околиці Донецька. Інформації про поранених не наводять. В угрупованні «ЛНР» про обстріли цієї доби не повідомляють.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.