Жертвами вибухів на складі боєприпасів в Абхазії стали двоє росіянок

Двоє громадянок Росії загинули внаслідок вибухів, які розпочалися вдень 2 серпня на складі боєприпасів у сепаратистському регіоні Грузії – Абхазії. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на абхазьких рятувальників.

Росіянок, які приїхали на відпочинок на окуповану територію Грузії з Санкт-Петербурга й перебували на кінній прогулянці, знайшли 3 серпня близько 6:00. Поруч із тілами загиблих перебувала ще одна громадянка Росії, якій вдалося вціліти. Ця туристка зазнала перелому руки.

Всього в Абхазії 60 людей постраждали під час вибуху на складі боєприпасів, серед них – 35 громадян Росії, 27 росіян шпиталізовані.

Вибухи на складі боєприпасів у Гудаутськом районі Абхазії розпочалися 2 серпня о 16:30 за київським часом, після цього сталася пожежа.

Росія визнала незалежність Абхазії після російсько-грузинського воєнного конфлікту у серпні 2008 року. Її незалежність зараз визнають Росія, Венесуела, Нікарагуа і Науру. ООН, як і раніше вважає Абхазію частиною Грузії, а Тбілісі наполягає, що Москва окупувала територію Абхазії і Південної Осетії.