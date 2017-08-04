Геноцид єзидів на контрольованій «Ісламською державою» території триває – ООН

Комісія ООН з питань Сирії заявила 3 серпня, що угруповання «Ісламська держава» все ще здійснює геноцид проти меншини єзидів в Іраку та Сирії, і світ мало робить для протидії цьому.

«Тисячі єзидських чоловіків і хлопчиків вважаються зниклими, а терористична група продовжує в Сирії піддавати жахливому насильству, включно зі щоденними зґвалтуваннями та побоями, приблизно три тисячі жінок і дівчат», – ідеться в повідомленні.



Комісія стверджує, що на тлі намагань вибити угруповання «Ісламська держава» з міста Ракка бойовики намагаються продати поневолених єзидських жінок і дівчат.

Тисячі єзидів були захоплені представниками екстремістського угруповання, коли бойовики в серпні 2014 року захопили місто Синджар на північному заході Іраку. Контроль над Синджаром урядові сили Іраку повернули наприкінці 2015 року, і відтоді там знайшли 30 масових поховань єзидів.