Німецький гурт Scooter прилетів до анексованого Криму

Музиканти відомої німецької групи Scooter прибули в анексований Крим, де планують 4 серпня виступити на музичному фестивалі ZBFest в Балаклаві.

Фотографії фронтмена групи Ейч Пі Бакстера опублікували в ніч на п’ятницю, 4 серпня, на сторінці аеропорту Сімферополь в Facebook.

17 червня секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України, народний депутат Іван Винник заявив, що німецькій групі Scooter заборонять в’їзд в Україну, якщо музиканти відправляться в анексований Крим через Москву.

Через плани виступити на фестивалі ZBFest в анексованому Росією Севастополі німецький колектив Scooter різко розкритикувала депутат Європарламенту від «Зелених» Ребекка Хармс. На її думку, музиканти «стають на бік Путіна», виступаючи на півострові.

Фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер раніше заявив в коментарі інформагентству dpa, що гурт бачить в участі у фестивалі «винятково музична подія».

На сайті ZBFest зазначено, що фестиваль відбудеться 4 і 5 серпня в Балаклаві. Крім гурту Scooter, учасниками фестивалю ZBfest в Криму вказані група «Ленінград», «Бригада С», «Серьга», «Градуси», Діма Білан, L`one.

За даними Bild, Scooter розглядає можливість зіграти сольний концерт і в Києві. Чи відбудеться такий концерт, поки невідомо.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.