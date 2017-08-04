Іран може дискваліфікувати двох футболістів через гру проти Ізраїлю

Двом іранським футболістам можуть заборонити грати за іранську національну збірну після того, як вони у грали у команді Греції проти Ізраїлю у турнірі Ліги Європи.

4 серпня іранська агенція новин Fars повідомила, що Федерація футболу Ірану «різко засуджує» Масуда Шоджаеі та Ешсана Хаджсафі за участь у матчі грецької команди «Паніоніос» проти ізраїльської «Маккабі» 3 серпня.

Агенція Mizan цитує Мохаммада Джавада Абабафа, генерального директора Міністерства спорту, який заявив про «велику ймовірність», що цим двом гравцям буде заборонено грати за іранську національну збірну.

Іран не визнає Ізраїль. Ці країни є суперниками у регіоні.

Зазвичай іранські атлети не грають проти ізраїльських команд, а Тегеран вітає їхні відмови.

Шоджаеі та Хаджсафі відмовилися брати участь у попередньому матчі «Паніоніоса» проти «Маккабі» у Тель-Авіві.

Команда «Маккабі» виграла обидва матчі, викинувши «Паніоніос» з Ліги Європи у цьому сезоні.